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У Волинській області шість із семи пожеж, ліквідованих вогнеборцями за добу, були спричинені розрядами блискавок.
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Про це сьогодні, 18 липня, повідомляє прес-служба ДСНС.
Йдеться про такі випадки:
- пожежі господарчої споруди у селі Воля Ковельського району ввечері 17 липня;
- пожежі господарської споруди у селі Мишів Володимирського району близько третьої ночі 18 липня;
- загоряння господарчої споруди в селі Городилець Ковельського району близько четвертої ночі 18 липня;
- пожежі у господарській споруді у селі Карпилівка Камінь-Каширського району близько п’ятої ранку 18 липня;
- пожежі у селі Замостя Камінь-Каширського району близько п’ятої ранку 18 липня;
- пожежі господарської споруди у селі Серхів Камінь-Каширського району близько пів на шосту 18 липня.
Потерпілих внаслідок цих інцидентів немає, пожежі ліквідовані.
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