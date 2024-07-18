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Ракурс
На Волині розряди блискавок спричинили низку пожеж, фото: ДСНС

Удари блискавок спричинили шість пожеж на Волині за добу (ФОТО)

18 лип 2024, 12:52
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У Волинській області шість із семи пожеж, ліквідованих вогнеборцями за добу, були спричинені розрядами блискавок.


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Про це сьогодні, 18 липня, повідомляє прес-служба ДСНС.

Йдеться про такі випадки:

  • пожежі господарчої споруди у селі Воля Ковельського району ввечері 17 липня;
  • пожежі господарської споруди у селі Мишів Володимирського району близько третьої ночі 18 липня;
  • загоряння господарчої споруди в селі Городилець Ковельського району близько четвертої ночі 18 липня;
  • пожежі у господарській споруді у селі Карпилівка Камінь-Каширського району близько п’ятої ранку 18 липня;
  • пожежі у селі Замостя Камінь-Каширського району близько п’ятої ранку 18 липня;
  • пожежі господарської споруди у селі Серхів Камінь-Каширського району близько пів на шосту 18 липня.

Потерпілих внаслідок цих інцидентів немає, пожежі ліквідовані.

На Волині розряди блискавок спричинили низку пожеж, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


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