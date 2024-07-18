Новый законопроект от МВД расширяет перечень оснований для применения электрошокеров во время задержания

https://racurs.ua/n197416-novyy-zakonoproekt-ot-mvd-rasshiryaet-perechen-osnovaniy-dlya-primeneniya-elektroshokerov.html

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Кабінет міністрів України схвалив розроблений МВС законопроєкт, який вдосконалює питання щодо застосування електрошокерів поліцейськими.

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Як повідомив заступник Міністра внутрішніх справ Богдан Драп’ятий, проєкт закону пропонує розширити перелік підстав для застосування електрошокерів поліцейськими під час затримання правопорушників, зокрема тих, які підозрюються в учиненні кримінального правопорушення та чинять опір або фізичну протидію поліцейському чи намагаються втекти.

Окрім того, законопроєкт також пропонує ввести заборону на використання електрошокових пристроїв в ділянці голови, шиї та статевих органів.