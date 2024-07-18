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Ракурс
Новый законопроект от МВД расширяет перечень оснований для применения электрошокеров во время задержания

Новый законопроект от МВД расширяет перечень оснований для применения электрошокеров во время задержания

18 июл 2024, 16:09
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Кабінет міністрів України схвалив розроблений МВС законопроєкт, який вдосконалює питання щодо застосування електрошокерів поліцейськими.


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Як повідомив заступник Міністра внутрішніх справ Богдан Драп’ятий, проєкт закону пропонує розширити перелік підстав для застосування електрошокерів поліцейськими під час затримання правопорушників, зокрема тих, які підозрюються в учиненні кримінального правопорушення та чинять опір або фізичну протидію поліцейському чи намагаються втекти.

Окрім того, законопроєкт також пропонує ввести заборону на використання електрошокових пристроїв в ділянці голови, шиї та статевих органів.

Источник: Ракурс


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