Новий законопроект від МВС розширює перелік підстав для застосування електрошокерів під час затримання

https://racurs.ua/ua/n197416-novyy-zakonoproekt-vid-mvs-rozshyruie-perelik-pidstav-dlya-zastosuvannya-elektroshokeriv-pid-chas.html

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Кабінет міністрів України схвалив розроблений МВС законопроєкт, який вдосконалює питання щодо застосування електрошокерів поліцейськими.

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Як повідомив заступник Міністра внутрішніх справ Богдан Драп’ятий, проєкт закону пропонує розширити перелік підстав для застосування електрошокерів поліцейськими під час затримання правопорушників, зокрема тих, які підозрюються в учиненні кримінального правопорушення та чинять опір або фізичну протидію поліцейському чи намагаються втекти.

Окрім того, законопроєкт також пропонує ввести заборону на використання електрошокових пристроїв в ділянці голови, шиї та статевих органів.