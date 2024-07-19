В Геническе принудительно собирают кровь для оккупантов с помощью мобильной лаборатории — ЦНСhttps://racurs.ua/n197454-v-genicheske-prinuditelno-sobiraut-krov-dlya-okkupantov-s-pomoschu-mobilnoy-laboratorii-cns.htmlРакурс
Російські загарбники за рахунок цивільного населення тимчасово окупованих територій рятують своїх поранених бойовиків — бюджетників на ТОТ змушують здавати кров.
Про це сьогодні, 19 липня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.
Для цього у Генічеську місцеві колаборанти провели чергову акцію «День донора». Щоб виконати поставлений зверху план залучили мобільну лабораторію по забору донорської крові, — вказано у повідомленні.
Крім цього, на ТОТ через дефіцит лікарів місцеві окупаційні адміністрації зобов’язали амбулаторії першочергово обслуговувати солдатів ворога, зазначають у ЦНС.
Таким чином ворог хоче розвантажити шпиталі, але при цьому вкотре планує сховатись за спинами цивільних й використати мирні об'єкти як військові, що є черговим злочином, — наголошують у ЦНС. — Очікується що в амбулаторіях окупантам будуть надавати не першочергову допомогу, а також проводити огляди.