Оккупанты проводят очередную акцию принудительного забора крови у бюджетников

https://racurs.ua/n197454-v-genicheske-prinuditelno-sobiraut-krov-dlya-okkupantov-s-pomoschu-mobilnoy-laboratorii-cns.html

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Російські загарбники за рахунок цивільного населення тимчасово окупованих територій рятують своїх поранених бойовиків — бюджетників на ТОТ змушують здавати кров.

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Про це сьогодні, 19 липня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Для цього у Генічеську місцеві колаборанти провели чергову акцію «День донора». Щоб виконати поставлений зверху план залучили мобільну лабораторію по забору донорської крові, — вказано у повідомленні.

Крім цього, на ТОТ через дефіцит лікарів місцеві окупаційні адміністрації зобов’язали амбулаторії першочергово обслуговувати солдатів ворога, зазначають у ЦНС.