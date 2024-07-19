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Ракурс
Окупанти проводять чергову акцію примусового забору крові у бюджетників

У Генічеську примусово збирають кров для окупантів за допомогою мобільної лабораторії — ЦНС

19 лип 2024, 14:23
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Російські загарбники за рахунок цивільного населення тимчасово окупованих територій рятують своїх поранених бойовиків — бюджетників на ТОТ змушують здавати кров.


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Про це сьогодні, 19 липня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Для цього у Генічеську місцеві колаборанти провели чергову акцію «День донора». Щоб виконати поставлений зверху план залучили мобільну лабораторію по забору донорської крові, — вказано у повідомленні.

Крім цього, на ТОТ через дефіцит лікарів місцеві окупаційні адміністрації зобов’язали амбулаторії першочергово обслуговувати солдатів ворога, зазначають у ЦНС.

Таким чином ворог хоче розвантажити шпиталі, але при цьому вкотре планує сховатись за спинами цивільних й використати мирні об'єкти як військові, що є черговим злочином, — наголошують у ЦНС. — Очікується що в амбулаторіях окупантам будуть надавати не першочергову допомогу, а також проводити огляди.

Джерело: Ракурс


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