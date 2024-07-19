Окупанти проводять чергову акцію примусового забору крові у бюджетників

https://racurs.ua/ua/n197454-u-genichesku-prymusovo-zbyraut-krov-dlya-okupantiv-za-dopomogou-mobilnoyi-laboratoriyi-cns.html

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Російські загарбники за рахунок цивільного населення тимчасово окупованих територій рятують своїх поранених бойовиків — бюджетників на ТОТ змушують здавати кров.

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Про це сьогодні, 19 липня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Для цього у Генічеську місцеві колаборанти провели чергову акцію «День донора». Щоб виконати поставлений зверху план залучили мобільну лабораторію по забору донорської крові, — вказано у повідомленні.

Крім цього, на ТОТ через дефіцит лікарів місцеві окупаційні адміністрації зобов’язали амбулаторії першочергово обслуговувати солдатів ворога, зазначають у ЦНС.