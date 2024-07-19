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Подписание соглашения, фото: Офис президента

Украина и Британия подписали соглашение о кредитной поддержке оборонных возможностей (ФОТО)

19 июл 2024, 16:26
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Міністр оборони України Рустем Умєров та міністр оборони Великої Британії Джон Гілі підписали Угоду між урядами країн щодо офіційної кредитної підтримки в розвитку оборонних спроможностей України.


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Про це сьогодні, 19 липня, повідомила прес-служба Офісу президента.

Документ дасть змогу започаткувати українсько-британські проєкти у цій сфері. Ідеться, зокрема, про постачання й налагодження ремонту та часткового виробництва систем протиповітряної оборони, бронетехніки, боєприпасів, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що ця угода передбачає, що британські постачальники зможуть укласти кредитні договори та контракти з Україною на 2 млрд фунтів стерлінгів.

Ця сума неостаточна й може бути збільшена в майбутньому, — наголошують в Офісі президента.

Очікується, що завдяки цьому до 2026 року, зокрема, вдасться:

  • забезпечити Сили оборони України системами протиповітряної оборони та засобами радіолокації та ураження;
  • отримати технології та освоїти часткове виробництво стволів, запасних частин і компонентів до артилерійських установок, бронетехніки західного зразка.

Через необхідність швидкого розвитку спроможностей і високу вартість оборонних проєктів Україна не може їх зараз профінансувати зі свого державного бюджету. Термін погашення кредиту — 15 років, — наголошують в Офісу президента.

Підписання угоди, фото: Офіс президента

Источник: Ракурс


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