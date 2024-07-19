Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Підписання угоди, фото: Офіс президента

Україна та Британія підписали угоду про кредитну підтримку оборонних спроможностей (ФОТО)

19 лип 2024, 16:26
999

Міністр оборони України Рустем Умєров та міністр оборони Великої Британії Джон Гілі підписали Угоду між урядами країн щодо офіційної кредитної підтримки в розвитку оборонних спроможностей України.


.

Про це сьогодні, 19 липня, повідомила прес-служба Офісу президента.

Документ дасть змогу започаткувати українсько-британські проєкти у цій сфері. Ідеться, зокрема, про постачання й налагодження ремонту та часткового виробництва систем протиповітряної оборони, бронетехніки, боєприпасів, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що ця угода передбачає, що британські постачальники зможуть укласти кредитні договори та контракти з Україною на 2 млрд фунтів стерлінгів.

Ця сума неостаточна й може бути збільшена в майбутньому, — наголошують в Офісі президента.

Очікується, що завдяки цьому до 2026 року, зокрема, вдасться:

  • забезпечити Сили оборони України системами протиповітряної оборони та засобами радіолокації та ураження;
  • отримати технології та освоїти часткове виробництво стволів, запасних частин і компонентів до артилерійських установок, бронетехніки західного зразка.

Через необхідність швидкого розвитку спроможностей і високу вартість оборонних проєктів Україна не може їх зараз профінансувати зі свого державного бюджету. Термін погашення кредиту — 15 років, — наголошують в Офісу президента.

Підписання угоди, фото: Офіс президента

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів