Зеленський став першим іноземним гостем Кіра Стармера на Даунінг-стріт

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Ракурс

Президент України Володимир Зеленський прибув до резиденції премʼєра Великої Британії Кіра Стармера.

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Він став першим іноземним гостем на Даунінг-стріт, 10, відколи туди в’їхав новий премʼєр.

Стармер назвав цей візит на Даунінг-стріт «дуже особливим моментом».

Очікується, що Зеленський виступить перед Кабміном і так може стати першим іноземним лідером, який особисто звернеться до Кабінету з 1997 року, зазначає The Guardian. Тоді перед урядовцями виступив Білл Клінтон.

Очікується, що Зеленський проінформує міністрів про становище в Україні, необхідність нарощувати оборонно-промислову базу Європи, а також умови кредитної лінії на 3,5 млрд фунтів стерлінгів для військового експорту.

Перед зустріччю прем'єр-міністр Великої Британії заявив, що 44 європейські країни схвалили план боротьби з «тіньовим флотом» російських нафтових танкерів, які використовуються для обходу міжнародних санкцій.

Прибувши до резиденції британського прем'єр-міністра на Даунінг-стріт, 10, Зеленський подякував Британії за підтримку та солідарність з Україною.

Дякую за запрошення та за надану мені честь бути тут. Дякую за цю єдність. Ми відчуваємо цю підтримку, а ваші серйозні рішення допомогли захистити свободу та демократію в Україні та дуже допомогли українському народові".