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Зеленський став першим іноземним гостем Кіра Стармера на Даунінг-стріт
Зеленський став першим іноземним гостем Кіра Стармера на Даунінг-стріт (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n197448-zelenskyy-stav-pershym-inozemnym-gostem-kira-starmera-na-dauning-strit-foto.htmlРакурс
Президент України Володимир Зеленський прибув до резиденції премʼєра Великої Британії Кіра Стармера.
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Він став першим іноземним гостем на Даунінг-стріт, 10, відколи туди в’їхав новий премʼєр.
Стармер назвав цей візит на Даунінг-стріт «дуже особливим моментом».
Очікується, що Зеленський виступить перед Кабміном і так може стати першим іноземним лідером, який особисто звернеться до Кабінету з 1997 року, зазначає The Guardian. Тоді перед урядовцями виступив Білл Клінтон.
Очікується, що Зеленський проінформує міністрів про становище в Україні, необхідність нарощувати оборонно-промислову базу Європи, а також умови кредитної лінії на 3,5 млрд фунтів стерлінгів для військового експорту.
Перед зустріччю прем'єр-міністр Великої Британії заявив, що 44 європейські країни схвалили план боротьби з «тіньовим флотом» російських нафтових танкерів, які використовуються для обходу міжнародних санкцій.
Прибувши до резиденції британського прем'єр-міністра на Даунінг-стріт, 10, Зеленський подякував Британії за підтримку та солідарність з Україною.
Дякую за запрошення та за надану мені честь бути тут. Дякую за цю єдність. Ми відчуваємо цю підтримку, а ваші серйозні рішення допомогли захистити свободу та демократію в Україні та дуже допомогли українському народові".
Я також хочу обговорити з вами сьогодні серйозні рішення, які могли б допомогти нам у цій війні, — додав Зеленський.