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Медики рассказали, в каком состоянии сейчас находится Ирина Фарион
Медики рассказали, в каком состоянии сейчас находится Ирина Фарионhttps://racurs.ua/n197473-mediki-rasskazali-v-kakom-sostoyanii-seychas-nahoditsya-irina-farion.htmlРакурс
Ірину Фаріон прооперували та перевели до реанімації, вона у критичному стані.
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Медики повідомили, що її доправили у критичному стані із ознаками відкритого проникаючого вогнепального поранення голови: «стан критичний, глибока мозкова кома, штучна вентиляція легень».
Про це розповіла керівниця анестезіологічної служби Першого ТМО Львова Наталія Матолінець.
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