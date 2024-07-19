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Медики рассказали, в каком состоянии сейчас находится Ирина Фарион

Медики рассказали, в каком состоянии сейчас находится Ирина Фарион

19 июл 2024, 23:06
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Ірину Фаріон прооперували та перевели до реанімації, вона у критичному стані.


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Медики повідомили, що її доправили у критичному стані із ознаками відкритого проникаючого вогнепального поранення голови: «стан критичний, глибока мозкова кома, штучна вентиляція легень».

Про це розповіла керівниця анестезіологічної служби Першого ТМО Львова Наталія Матолінець.

Источник: Ракурс


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