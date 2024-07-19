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Медики розповіли, в якому стані зараз знаходиться Ірина Фаріон
Медики розповіли, в якому стані зараз знаходиться Ірина Фаріонhttps://racurs.ua/ua/n197473-medyky-rozpovily-v-yakomu-stani-zaraz-znahodytsya-iryna-farion.htmlРакурс
Ірину Фаріон прооперували та перевели до реанімації, вона у критичному стані.
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Медики повідомили, що її доправили у критичному стані із ознаками відкритого проникаючого вогнепального поранення голови: «стан критичний, глибока мозкова кома, штучна вентиляція легень».
Про це розповіла керівниця анестезіологічної служби Першого ТМО Львова Наталія Матолінець.