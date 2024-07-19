Фарион скончалась в больнице

https://racurs.ua/n197474-farion-skonchalas-v-bolnice.html

Ракурс

У Львові після нападу невідомого загинула ексдепутатка Ірина Фаріон.

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Інформацію пізно увечері 19 липня підтвердив міський голова Львова Андрій Садовий. Після операції вона була в критичному стані у комі.

Дуже прикро, але, попри всі зусилля медиків, врятувати Ірину Фаріон не вдалося, — написав й начальник Львівської ОВА Максим Козицький.

Щирі співчуття рідним, близьким та учням Ірини Дмитрівни. Пошуки нападника ще тривають, — додав чиновник.