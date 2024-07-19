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Фаріон померла у лікарні
Фаріон померла у лікарніhttps://racurs.ua/ua/n197474-farion-pomerla-u-likarni.htmlРакурс
У Львові після нападу невідомого загинула ексдепутатка Ірина Фаріон.
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Інформацію пізно увечері 19 липня підтвердив міський голова Львова Андрій Садовий. Після операції вона була в критичному стані у комі.
Дуже прикро, але, попри всі зусилля медиків, врятувати Ірину Фаріон не вдалося, — написав й начальник Львівської ОВА Максим Козицький.
Щирі співчуття рідним, близьким та учням Ірини Дмитрівни. Пошуки нападника ще тривають, — додав чиновник.