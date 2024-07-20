Ирина Фарион, фото: Wikimedia Commons

https://racurs.ua/n197496-feykovoe-foto-ubiycy-farion-rasprostranyaetsya-v-internete-cpd.html

Ракурс

Мережею шириться фото нібито вбивці професорки та мовознавиці Ірини Фаріон.

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Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Повідомляється, що підозрюваний — нібито 21-річний житель Львівщини.

Верифікувавши цю інформацію в Національній поліції України, Центр повідомляє, що вона не відповідає дійсності. Громадянин, зображений на поширюваній світлині, не має стосунку до вчинення цього злочину. Довіряйте лише джерелам верифікованої інформації! — наголошують у ЦПД.

Нагадаємо, Фаріон померла вчора, 20 лютого, після замаху на її життя, який було скоєно на одній з вулиць Львова. Прощання з убитою розпочнеться 21 липня о 19.00 у Львові в Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла.