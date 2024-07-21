Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
В отеле Тернополя майор застал свою жену с сержантом и застрелил его

В отеле Тернополя майор из-за ревности застрелил 25-летнего бойца Госпогранслужбы

21 июл 2024, 15:01
999

У готелі Тернополя майор застрелив 25-річного бійця Держприкордонслужби. Від отриманих поранень той загинув на місці.


.

Про це у коментарі hromadske розповіла речниця Спеціалізованої прокуратури Західного регіону Юлія Шевченко.

Конфлікт виник через ревнощі.

Майор однієї із військових частин здійснив кілька пострілів із закріпленої за ним зброї (пістолета) у 25-річного військовослужбовця прикордонної служби. Від отриманих кульових поранень останній загинув на місці пригоди. Конфлікт виник на ґрунті ревнощів, — повідомила.

Шевченко каже, що офіцера затримали за статтею 208 КПК України. Вирішують питання щодо повідомлення йому про підозру в умисному вбивстві, а також обрання запобіжного заходу.

Убивство трапилося по вулиці Степана Будного, у готелі «Стелла», пише сайт 0352. Майор, офіцер групи розвідки штабу загону спеціальних операцій, перебуваючи на третьому поверсі цього готельного комплексу, застав свою дружину з коханцем — головним сержантом прикордонного загону.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров