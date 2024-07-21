У готелі Тернополя майор застав свою дружину із сержантом і застрелив його

https://racurs.ua/ua/n197517-u-goteli-ternopolya-mayor-cherez-revnoschi-zastrelyv-25-richnogo-biycya-derjprykordonslujby.html

Ракурс

У готелі Тернополя майор застрелив 25-річного бійця Держприкордонслужби. Від отриманих поранень той загинув на місці.

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Про це у коментарі hromadske розповіла речниця Спеціалізованої прокуратури Західного регіону Юлія Шевченко.

Конфлікт виник через ревнощі.

Майор однієї із військових частин здійснив кілька пострілів із закріпленої за ним зброї (пістолета) у 25-річного військовослужбовця прикордонної служби. Від отриманих кульових поранень останній загинув на місці пригоди. Конфлікт виник на ґрунті ревнощів, — повідомила.

Шевченко каже, що офіцера затримали за статтею 208 КПК України. Вирішують питання щодо повідомлення йому про підозру в умисному вбивстві, а також обрання запобіжного заходу.

Убивство трапилося по вулиці Степана Будного, у готелі «Стелла», пише сайт 0352. Майор, офіцер групи розвідки штабу загону спеціальних операцій, перебуваючи на третьому поверсі цього готельного комплексу, застав свою дружину з коханцем — головним сержантом прикордонного загону.