Во Львове началось прощание с Ириной Фарион

https://racurs.ua/n197527-vo-lvove-nachalos-proschanie-s-irinoy-farion-translyaciya.html

Ракурс

У Львові увечері 21 липня почалось прощання з Іриною Фаріон — до Гарнізонного храму святих апостолів Петра і Павла привезли її тіло.

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Фаріон померла у лікарні після замаху. Лікарі боролися за її життя, встигли провести операцію на мозку, але серце жінки не витримало.

Поховають мовознавицю та політика 22 липня на Личаківському цвинтарі Львова. Її убивцю досі шукають.