Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
У Львові почалося прощання з Іриною Фаріон

У Львові почалося прощання з Іриною Фаріон (ТРАНСЛЯЦІЯ)

21 лип 2024, 19:18
999

У Львові увечері 21 липня почалось прощання з Іриною Фаріон — до Гарнізонного храму святих апостолів Петра і Павла привезли її тіло.


.

Фаріон померла у лікарні після замаху. Лікарі боролися за її життя, встигли провести операцію на мозку, але серце жінки не витримало.

Поховають мовознавицю та політика 22 липня на Личаківському цвинтарі Львова. Її убивцю досі шукають.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів