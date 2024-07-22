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Последствия российских обстрелов Херсона, фото: ГСЧС

Рашисты за сутки 106 раз обстреляли Херсонщину (ФОТО)

22 июл 2024, 12:46
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Російські загарбники минулої доби 106 разів обстріляли Херсонщину, випустивши загалом 573 снаряди з різного виду зброї.


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Про це сьогодні, 22 липня, повідомила прес-служба ДСНС.

Виникло 7 пожеж від влучань боєприпасів: горіли житлові будинки, господарчі споруди та нежитлова будівля, — зазначають у відомстві. — Усі пожежі ліквідовано.

Наслідки російських обстрілів Херсонщини, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


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