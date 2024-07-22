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Последствия российских обстрелов Херсона, фото: ГСЧС
Рашисты за сутки 106 раз обстреляли Херсонщину (ФОТО)https://racurs.ua/n197543-rashisty-za-sutki-106-raz-obstrelyali-hersonschinu-foto.htmlРакурс
Російські загарбники минулої доби 106 разів обстріляли Херсонщину, випустивши загалом 573 снаряди з різного виду зброї.
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Про це сьогодні, 22 липня, повідомила прес-служба ДСНС.
Виникло 7 пожеж від влучань боєприпасів: горіли житлові будинки, господарчі споруди та нежитлова будівля, — зазначають у відомстві. — Усі пожежі ліквідовано.
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