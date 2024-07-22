Последствия российских обстрелов Херсона, фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n197543-rashisty-za-sutki-106-raz-obstrelyali-hersonschinu-foto.html

Ракурс

Російські загарбники минулої доби 106 разів обстріляли Херсонщину, випустивши загалом 573 снаряди з різного виду зброї.

.

Про це сьогодні, 22 липня, повідомила прес-служба ДСНС.