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Наслідки російських обстрілів Херсонщини, фото: ДСНС
Рашисти за добу 106 разів обстріляли Херсонщину (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n197543-rashysty-za-dobu-106-raziv-obstrilyaly-hersonschynu-foto.htmlРакурс
Російські загарбники минулої доби 106 разів обстріляли Херсонщину, випустивши загалом 573 снаряди з різного виду зброї.
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Про це сьогодні, 22 липня, повідомила прес-служба ДСНС.
Виникло 7 пожеж від влучань боєприпасів: горіли житлові будинки, господарчі споруди та нежитлова будівля, — зазначають у відомстві. — Усі пожежі ліквідовано.