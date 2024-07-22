К убийству Ирины Фарион готовились минимум месяц

https://racurs.ua/n197565-k-ubiystvu-iriny-farion-gotovilis-minimum-mesyac.html

Ракурс

До вбивства Ірини Фаріон готувалися щонайменше місяць. Слідство вважає, що вбивство було замовним.

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Цю інформацію Суспільному повідомили джерела у правоохоронних органах.

Також, за даними джерел, у слідства є свідки, які вказують, що саме розшукуваний чоловік вистрілив в Ірину Фаріон.

Нагадаємо, замах на Ірину Фаріон скоїли ввечері, 19 липня, біля будинку, де вона мешкала. Фаріон госпіталізували до лікарні із вогнепальним пораненням у голову. Врятувати Ірину Фаріон лікарям не вдалося.

21 липня правоохоронці оголосили у розшук чоловіка, який може бути причетний до вбивства Ірини Фаріон. На вигляд йому приблизно 20 років, Він худорлявої статури, зростом приблизно — 170−180 см.

Слідство розглядає кілька мотивів вбивства, зокрема громадська/політична діяльність і особиста неприязнь. Також слідчі не виключають у вбивстві «російський слід».