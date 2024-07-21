Поліція оголосила в розшук чоловіка, який може бути причетним до вбивства Ірини Фаріон

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Поліція оголосила в розшук чоловіка, який може бути причетним до вбивства Ірини Фаріон.

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Йому близько 20 років, на момент скоєння злочину був одягнений у спортивні штани темного кольору, чорну кофту та футболку червоного кольору.

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По розслідуванню вбивства Ірини Фаріон. Важкий процес. Але всі необхідні сили задіяні, і з’являється більше даних щодо виконавця цього злочину, — заявив увечері Володимир Зеленський.

Крім того, Національна поліція опублікувала відео з однієї з камер спостереження, на якому є ймовірний убивця Фаріон.