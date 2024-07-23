Общество должно согласиться временно отказаться от ряда свобод для выживания, — выступление Залужного

Посол України в Великій Британії, колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний виступив у The Royal United Services Institute (RUSI).

.

Суспільство має погодитися тимчасово відмовитися від цілого ряду свобод заради виживання. Сучасні війни, на жаль, тотальні. Вони потребують зусиль не лише армії, а й суспільства загалом. Мобілізувати суспільство можуть і повинні політичні діячі. Для цього комплексно залучаються військові та інші ресурси держави, — заявив посол України в Великій Британії.

Інші головні тези Залужного такі:

Досвід нашої боротьби стане в пригоді всім, хто шукає шлях до миру. Хочеш миру — готуйся до війни. Зло поруч, і воно прийшло вбивати.

Вільні та демократичні нації та їхні уряди мають прокинутися й задуматися: як захистити своїх громадян та їхні країни.

Ми готові поділитися усіма своїми знаннями, досвідом та думками з тими, хто не полишив Україну у важкі часи і хто шукає миру та спокою для своїх народів.

Готовність до війни потрібно розглядати як величезний комплекс заходів, який охоплює не лише суто військові аспекти, а й усі сфери діяльності держави.

Сучасні війни, на жаль, тотальні. Вони потребують зусиль не лише армії, а й суспільства загалом.

Мобілізувати суспільство можуть і повинні політичні діячі. Для цього комплексно залучаються військові та інші ресурси держави.

Готовність до війни буде визначатися не лише готовністю армії до відбиття агресії, а й готовністю суспільства до протистояння ворогу.

Війна — це максимальна концентрація сил для виживання. І лише для цього!

Коли в глобальному масштабі війна в Україні формує внутрішню політику в інших країнах, чим зрештою користуються вороги у власних цілях.

Війна за свободу в одній країні має стати політикою виживання демократії в решті вільних країн.

Демократичній армії, армії вільного суспільства завжди важко воювати з армією феодала.

Ворог вважає демократію нашою найбільшою слабкістю і щосили намагається це використати.

Фейки, брехня, знецінювання національних інтересів, зневіра в керівництві — неповний список засобів, який росіяни використовують понад 10 років, а демократичні суспільства й досі не знайшли методів протидії.

Зараз ми маємо усвідомити, що саме від нас, українців, залежить, чи будемо ми жити і чи є майбутнє у наших дітей.

Життями звичайних українців ми вибороли собі шанс перемогти. Він дорого нам коштував — багато життів найкращих синів і дочок.

Недавно можна було сказати, що саме безпілотні системи — основна причина змін стратегій, форм та способів застосування. Сьогодні в поняття нової стратегії ведення війни необхідно вносити ширше поняття — технології.

Воюючі сторони на деякий час зупинилися у пошуках нового озброєння, а доречним був би пошук нових форм застосування вже новітніх технологій, що мало б призвести до змін у структурі підрозділів, частин та Збройних сил в цілому. Саме такий рух є науковим і обґрунтованим.

Сьогодні ми винайшли спосіб, як воювати і перемагати проти сильніших армій у ХХІ столітті. Саме технології мають забезпечити стійкість української нації.

Російсько-українська війна ще не є війною майбутнього. Вона є лише війною перехідного періоду. Але саме наша війна формує нові правила.

Війна — це ресурси і час. Якщо розглядати під ресурсами саме технології, то станом на сьогодні ні Україна, ні росія самотужки найближчим часом не зможуть їх опанувати. Тому єдиний виход — збільшення кількості людського ресурсу, залученого до бойових дій.

Технології чекатимуть на сміливих і здатних їх опанувати. Хто їх опанує, той і буде вирішувати питання глобальної безпеки.

Тиранам війна буде потрібною постійно для внутрішнього користування як інструмент утримання влади. Решта ж має вибудувати надійний захист від них.

Саме в Україні знаходять шляхи для виживання й створюють технології. Але через зрозумілі причини не можуть їх масштабувати.

У наших партнерів є ресурси, але немає прикладного й практичного поля для їх випробування. Тільки разом ми зможемо ефективно використати ресурс, адже час вже працює не на нас.

Дотримання вчорашніх правил війни не призведе до успіхів сьогодні або завтра. Саме усвідомлення цього може врятувати багато життів. Ми мусимо почати боротися з наслідками нових правил війни.

Інакше ми всі загинемо.