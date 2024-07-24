HIMARS ударил по пункту управления в Белгородской области

https://racurs.ua/n197622-himars-udaril-po-punktu-upravleniya-v-belgorodskoy-oblasti-video.html

Ракурс

Вогняні кадри ударів ракетами GMLRS по скупченню російських окупантів показав артилерійський дивізіон «Тіваз».

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Наші артилеристи ударили, у тому числі по пункту управління бригадою в прикордонній Білгородській області рф.

Також противник був накритий вогнем HIMARS у населеному пункті Шуми, Торецьке спрямування фронту.