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Ракурс
HIMARS ударил по пункту управления в Белгородской области

HIMARS ударил по пункту управления в Белгородской области (ВИДЕО)

24 июл 2024, 18:26
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Вогняні кадри ударів ракетами GMLRS по скупченню російських окупантів показав артилерійський дивізіон «Тіваз».


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Наші артилеристи ударили, у тому числі по пункту управління бригадою в прикордонній Білгородській області рф.

Також противник був накритий вогнем HIMARS у населеному пункті Шуми, Торецьке спрямування фронту.

Источник: Ракурс


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