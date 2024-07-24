Ракурсhttps://racurs.ua/
HIMARS ударил по пункту управления в Белгородской области
HIMARS ударил по пункту управления в Белгородской области (ВИДЕО)https://racurs.ua/n197622-himars-udaril-po-punktu-upravleniya-v-belgorodskoy-oblasti-video.htmlРакурс
Вогняні кадри ударів ракетами GMLRS по скупченню російських окупантів показав артилерійський дивізіон «Тіваз».
.
Наші артилеристи ударили, у тому числі по пункту управління бригадою в прикордонній Білгородській області рф.
Також противник був накритий вогнем HIMARS у населеному пункті Шуми, Торецьке спрямування фронту.
Загрузка...