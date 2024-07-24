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Ракурс
HIMARS ударив по пункту управління у Бєлгородській області

HIMARS ударив по пункту управління у Бєлгородській області (ВІДЕО)

24 лип 2024, 18:26
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Вогняні кадри ударів ракетами GMLRS по скупченню російських окупантів показав артилерійський дивізіон «Тіваз».


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Наші артилеристи ударили, у тому числі по пункту управління бригадою в прикордонній Білгородській області рф.

Також противник був накритий вогнем HIMARS у населеному пункті Шуми, Торецьке спрямування фронту.

Джерело: Ракурс


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