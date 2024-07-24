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HIMARS ударив по пункту управління у Бєлгородській області
HIMARS ударив по пункту управління у Бєлгородській області (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n197622-himars-udaryv-po-punktu-upravlinnya-u-bielgorodskiy-oblasti-video.htmlРакурс
Вогняні кадри ударів ракетами GMLRS по скупченню російських окупантів показав артилерійський дивізіон «Тіваз».
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Наші артилеристи ударили, у тому числі по пункту управління бригадою в прикордонній Білгородській області рф.
Також противник був накритий вогнем HIMARS у населеному пункті Шуми, Торецьке спрямування фронту.