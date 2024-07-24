ЧП в Силах обороны на Харьковщине — трое погибших и четверо раненых в результате стрельбы после ссоры

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Надзвичайна подія сталася у Силах оборони на Харківщині — троє загиблих та четверо поранених внаслідок стрілянини після сварки.

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В одному із підрозділів військовослужбовцями на підґрунті особистих взаємовідносин, було застосовано вогнепальну зброю. Внаслідок стрілянини, троє військовослужбовців загинуло, ще четверо отримали поранення, — йдеться у повідомленні ОСУВ «Хортиця».

Поранених військовослужбовців привеззли до Військово-медичного клінічного центру, де їм надається вся невідкладна медична допомога. Стан поранених — важкий.

На місці події працюють Військова служба правопорядку у ЗС України та правоохоронні органи.