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НП у Силах оборони на Харківщині - троє загиблих та четверо поранених внаслідок стрілянини після сварки

НП у Силах оборони на Харківщині — троє загиблих та четверо поранених внаслідок стрілянини після сварки

24 лип 2024, 22:23
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Надзвичайна подія сталася у Силах оборони на Харківщині — троє загиблих та четверо поранених внаслідок стрілянини після сварки.


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В одному із підрозділів військовослужбовцями на підґрунті особистих взаємовідносин, було застосовано вогнепальну зброю. Внаслідок стрілянини, троє військовослужбовців загинуло, ще четверо отримали поранення, — йдеться у повідомленні ОСУВ «Хортиця».

Поранених військовослужбовців привеззли до Військово-медичного клінічного центру, де їм надається вся невідкладна медична допомога. Стан поранених — важкий.

На місці події працюють Військова служба правопорядку у ЗС України та правоохоронні органи.

Джерело: Ракурс


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