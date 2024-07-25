Прогноз роста экономики НБУ повысил до 3,7% и ожидает 4-5% роста в последующие годы

https://racurs.ua/n197649-prognoz-rosta-ekonomiki-nbu-povysil-do-3-7.html

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Прогноз зростання економіки НБУ підвищив до 3,7% і очікує 4−5% зростання в наступні роки.

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Попри дефіцит електроенергії та менші порівняно з попереднім роком врожаї, НБУ навіть дещо поліпшив прогноз економічного зростання на цей рік — до 3,7%. Це зумовлено кращими результатами І кварталу та очікуваним розширенням бюджетних стимулів, а також розбудовою розподіленої генерації, у тому числі за підтримки масштабних програм кредитування, — йдеться в офіціозі НБУ.

Голова правління Нацбанку Андрій Пишний вважає, що банківська система має достатній потенціал, щоб забезпечити потребу уряду у внутрішніх запозиченнях. Але для цього «важливо контролювати очікування по інфляції та девальвації».

Простими словами 一 активнішої девальвації гривні очікувати не варто, а рішення по обліковій ставці (зберегти її нарівні 13%) 一 це про зосередженість на втриманні інфляції.

Наступного тижня НБУ очікує надходження 4 млрд дол. зовнішньої допомоги, далі буле валютна виручка від нового врожаю та роботи морського коридору.

Заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук каже, що ефект від акцизів НБУ вже врахував у базовому сценарію і оцінює його у 0,4%.

1% військового збору для юросіб вплине на інфляцію додатково, а решта ініціатив 一 істотно не вплинуть, через відповідне зменшення споживчого попиту та абсорбцію за рахунок прибутків.