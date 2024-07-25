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Убийца Фарион задержан в Днепре, фото: Офис генпрокурора

Убийство Фарион — задержанному готовится сообщение о подозрении

25 июл 2024, 16:43
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У Дніпрі сьогодні, 25 липня, затримали 18-річного чоловіка, який ймовірно є причетним до умисного вбивства відомої громадської діячки, колишнього народного депутата Ірини Фаріон.


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Наразі йому готується повідомлення про підозру в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу) та вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Відомо, що під час підготовки до злочину він орендував щонайменше три квартири у Львові. Встановити його особу вдалося за фото зі смарт-камер відеоспостереження. Його затримали в м. Дніпро за місцем проживання, — зазначають у відомстві. — Слідчі дії тривають. Встановлюються всі обставини.

Источник: Ракурс


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