Убийство Фарион – министр рассказал, как выследили подозреваемого

https://racurs.ua/n197651-ubiystvo-farion-ministr-rasskazal-kak-vysledili-podozrevaemogo.html

Ракурс

Деталі затримання вбивці Ірини Фаріон у Дніпрі розповів очільник МВС Ігор Клименко.

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Він повідомив, що є достатньо доказів стверджувати, що саме затриманий стріляв у мовознавицю.

Викриття зловмисника потребувало, за словами міністра, 139 годин безперервної роботи величезної команди оперативників, слідчих, кримінальних аналітиків, експертів, інших поліцейських служб, співробітників Служби безпеки України.

Правоохоронці перевірили кожен куточок по маршруту відходу стрільця та обшукали близько 100 га лісу.

Врешті підозрюваного вистежили. Встановили особу. За словами міністра, маючи його фото, це була справа часу: смарт-камери відеоспостереження зловили його всюди.

Про фігуранта: 18 років, мешканець Дніпра. Під час підготовки до злочину він орендував щонайменше три квартири у Львові. Зараз затриманий в руках поліції. Важливо дізнатися всі деталі. Наразі слідство схиляється до думки, що стрілець — лише виконавець, — написав міністр у своїх соцмережах.

Клименко пообіцяв надати згодом більше інформації про злочин та його розкриття.

Нагадаємо, про затримання підозрюваного повідомив сьогодні президент України.

Фаріон важко поранили у дворі її будинку увечері 19 липня. Згодом вона померла у лікарні Львова.

Російські Telegram-канали раніше опублікували відео, як стверджується, з моментом убивства Ірини Фаріон, відповідальність за яке нібито взяло російське неонацистське угруповання NS/WP. У Нацполі повідомляли, що перевіряють цю інформацію.