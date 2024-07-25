Вбивцю Фаріон затримали у Дніпрі, фото: Офіс генпрокурора

https://racurs.ua/ua/n197654-vbyvstvo-farion-zatrymanomu-gotuietsya-povidomlennya-pro-pidozru.html

Ракурс

У Дніпрі сьогодні, 25 липня, затримали 18-річного чоловіка, який ймовірно є причетним до умисного вбивства відомої громадської діячки, колишнього народного депутата Ірини Фаріон.

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Наразі йому готується повідомлення про підозру в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу) та вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.