Ракурсhttps://racurs.ua/
Вбивцю Фаріон затримали у Дніпрі, фото: Офіс генпрокурора
Вбивство Фаріон — затриманому готується повідомлення про підозруhttps://racurs.ua/ua/n197654-vbyvstvo-farion-zatrymanomu-gotuietsya-povidomlennya-pro-pidozru.htmlРакурс
У Дніпрі сьогодні, 25 липня, затримали 18-річного чоловіка, який ймовірно є причетним до умисного вбивства відомої громадської діячки, колишнього народного депутата Ірини Фаріон.
.
Наразі йому готується повідомлення про підозру в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу) та вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.
Відомо, що під час підготовки до злочину він орендував щонайменше три квартири у Львові. Встановити його особу вдалося за фото зі смарт-камер відеоспостереження. Його затримали в м. Дніпро за місцем проживання, — зазначають у відомстві. — Слідчі дії тривають. Встановлюються всі обставини.
Читайте також
Читайте також
Убивство Фаріон — міністр розповів, як вистежили підозрюваного
Адвокати, будьте пильними, або Наступ на бізнес і свавільні арешти земельних ділянок
Активи окуповано і розтягнуто росіянами. Україні байдуже: брав кредит — поверни
Строк повноважень президента: юридичні аргументи чи політичні розрахунки
Кожен українець зобов’язаний заплатити банкам за втрачене чи зруйноване майно, на яке він брав позику — рішення апеляційного суду
Загрузка...