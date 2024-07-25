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Ирина Фарион умерла после покушения, совершенного во Львове 19 июля, фото: «Волынские новости»

Убийство Фарион — фото подозреваемого опубликовали СМИ

25 июл 2024, 17:13
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У Дніпрі сьогодні, 25 липня, затримали підозрюваного у вбивстві відомої мовознавиці Ірини Фаріон.


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Видання «Українська правда» з посиланням на джерела в правоохоронних органах опублікувало фото 18-річного підозрюваного.

Ймовірне фото підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон, фото: «Українська правда»

За даними джерел видання, підозрюваний дніпрянин приїхав до Львова на потязі, а після вбивства залишив місто таким же способом. До скоєння злочину він готувався з травня.

Нагадаємо, затриманому у Дніпрі 18-річному чоловіку готується повідомлення про підозру в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу) та вирішується питання про обрання запобіжного заходу.


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