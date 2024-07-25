СМИ идентифицировали предполагаемого убийцу Фарион

В Днепре 25 июля задержали вероятного убийцу Ирины Фарион, фото: Офис генпрокурора

https://racurs.ua/n197656-smi-identificirovali-predpolagaemogo-ubiycu-farion.html

Ракурс

Журналісти видання «Слідство.інфо» ідентифікували підозрюваного у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон.

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За інформацією видання, йдеться про 18-річного Вячеслава Зінченка.

Він навчався у Дніпровській гімназії № 62. Станом на 2023 рік Зінченко грав у дніпровській футбольній команді, що діє при місцевій ДЮСШ, а за місяць до вбивства Фаріон брав участь у турнірі «Пульс» в складі команди «Юніори».

Також про те, що затриманим може бути 18-й В’ячеслав Зінченко, повідомляє у своєму Telegram-каналі «Телебачення Торонто».

Ми також ідентифікували акаунт підозрюваного В’ячеслава Зінченка в телеграмі. Він підписаний на численні ультраправі пабліки, зокрема і російські. Там В’ячеслав залишав антисемітські та расистські коментарі, — вказано в повідомленні. — А в січні цього року згадував про російське неонацистське угрупування NS/WP (National-Socialism / White Power), яке взяло на себе відповідальність за вбивство Ірини Фаріон.

Джерело: «Слідство.інфо», «Телебачення Торонто»