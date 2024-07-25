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В Украине продолжаются отключения электроэнергии, фото: «Ракурс»
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В Україні завтра, 26 липня, у період з 5.00 по 24.00 застосовуватимуть заходи обмеження споживання електроенергії.
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Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».
Графіки обмежень діятимуть так:
- 5.00 — 13.00; 18.00 — 20.00; 23.00 — 24.00 — одна черга відключень
- 13:00 — 18:00, 20:00 — 23:00 — дві черги відключень.
Обмеження споживання — це наслідок 8 масованих атак на енергосистему з початку року, — наголошують в «Укренерго».
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