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В Украине продолжаются отключения электроэнергии, фото: «Ракурс»

26 июля будут применять одну-две очереди отключений — Укрэнерго

25 июл 2024, 19:59
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В Україні завтра, 26 липня, у період з 5.00 по 24.00 застосовуватимуть заходи обмеження споживання електроенергії.


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Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».

Графіки обмежень діятимуть так:

  • 5.00 — 13.00; 18.00 — 20.00; 23.00 — 24.00 — одна черга відключень
  • 13:00 — 18:00, 20:00 — 23:00 — дві черги відключень.

Обмеження споживання — це наслідок 8 масованих атак на енергосистему з початку року, — наголошують в «Укренерго».

Источник: Ракурс


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