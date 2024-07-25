В Україні тривають відключення електроенергії, фото: «Ракурс»

https://racurs.ua/ua/n197660-26-lypnya-zastosovuvatymut-odnu-dvi-chergy-vidkluchen-ukrenergo.html

Ракурс

В Україні завтра, 26 липня, у період з 5.00 по 24.00 застосовуватимуть заходи обмеження споживання електроенергії.

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Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».

Графіки обмежень діятимуть так:

5.00 — 13.00; 18.00 — 20.00; 23.00 — 24.00 — одна черга відключень

13:00 — 18:00, 20:00 — 23:00 — дві черги відключень.