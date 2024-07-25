Во Львове 25 июля задержан подозреваемый в убийстве Ирины Фарион, фото: Национальная полиция

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Журналісти проекту «Схеми» зв’язалися з батьком затриманого сьогодні, 25 липня, у Дніпрі підозрюваного у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон 18-річного підлітка.

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У коментарі чоловік повідомив, що він служить, сина давно не бачив, а про його затримання дізнався від дружини. Про це повідомляє «Радіо Свобода».

Я на фронті зараз, сина особисто давно не бачив, спілкувалися регулярно телефоном, — зазначив чоловік. — Мені дружина сьогодні зателефонувала, сказала, що відбулося затримання сина. Чи затримання, чи арешт — тут же теж не зрозуміло.

Не все так «гладко» було: дружину тримали поза помешканням, забрали техніку, скрутили сина, — додав він.

За словами чоловіка, мотивів для убивства Фаріон у його сина не було — він не мав ніяких українофобських поглядів і є патріотом.

Навпаки: він закінчив курси керування БПЛА, щоб долучитися до українського війська, займався футболом, — наголосив батько затриманого.

За даними МВС, підозрюваний — житель Дніпра під час підготовки до скоєння злочину орендував щонайменше три квартири у Львові. Коментуючи це, батько затриманого відповів:

Звідки б він взяв гроші на це? Я пересилаю кілька тисяч, але цього ж недостатньо.

З матірʼю затриманого журналістам поспілкуватися не вдалося — її телефон вимкнений.

Джерело: «Радіо Свобода»