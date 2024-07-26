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Стали известны результаты служебной проверки в 59 бригаде. Фото:

Скандал в 59-й бригаде — в ВСУ сообщили результаты проверки

26 июл 2024, 19:38
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Службова перевірка у 59-й окремій мотопіхотній бригаді імені Якова Гандзюка завершена.


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У бригаді провели роботу з командирами підрозділів, особовим складом, перевірили ухвалені рішення та бойові розпорядження командування. Також робоча група дослідила питання організації виконання бойових завдань. Про це Військова служба правопорядку у ЗСУ 26 липня повідомила у Facebook.

Зазначається, що комісія не виявила випадків злочинних наказів. Однак були зафіксовані окремі факти управлінських рішень та фактори, які можуть негативно впливати на виконання військових завдань. У ВСП заявили про вжиття «належних рішень та заходів».

З метою недопущення такого надалі, керівництвом ЗС України вжито належних рішень та вжито низку заходів, спрямованих на попередження подібних випадків. Окремих посадових осіб командування бригади притягнуто до відповідальності, — зазначили у відомстві.

Нагадаємо, нещодавно парамедик Катерина Поліщук (Пташка) закликала провести службову перевірку у 59-й окремій мотопіхотній бригаді імені Якова Гандзюка. За її словами, комбриг Богдан Шевчук віддає злочинні накази, які спричинили загибель великої кількості солдатів. Вона звинуватила командира в егоїзмі, сліпому кар'єризмі, усуненні всіх «незгодних» командирів та придушенні бойового духу.

Источник: Ракурс


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