Комісія працює у 59 бригаді, командира якої закликала перевірити парамедикиня Поліщук

https://racurs.ua/ua/n197376-komisiya-pracuie-u-59-brygadi-komandyra-yakoyi-zaklykala-pereviryty-paramedykynya-polischuk.html

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Комісія вже перевіряє 59 бригаду, командира якої закликала перевірити парамедикиня Катерина Поліщук.

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Про це Пташка, захисниця «Азовсталі, написала у Фейсбуці:

Я звернула увагу на проблему, її почули та сьогодні комісія вже знаходиться в 59… Свідома до всіх ризиків, на які я наразила себе. Але краще так, ніж усе життя боятись і мовчати. Безглузді невиправдані втрати коштують для мене і країни в сотні разів більше, ніж моя безпека і спокій.

Недавно у Генштабі заявили, що проведуть перевірку ситуації в 59 ОМБ імені Якова Гандзюка після заяв парамедикині Катерини (Пташки) Поліщук стосовно недбалості командира бригади Богдана Шевчука, яка призвела до гибелі великої кількості військовослужбовців, в тому числі з високих керівних посад.

Ситуація в бригаді абсолютно робоча. Всі на своїх місцях, виконують задачі які нам ставлять. В тому числі і командир бригади на місці, — так відповів на питання щодо публічних звинувачень у бік командування офіцер 59-ї ОМБр ім. Якова Гандзюка Сергій Цехоцький.

Поліщук у соцмережах закликала перевірити дії командування бригади. У Генштабі ЗСУ повідомили, що у зоні відповідальності підрозділу працюватиме робоча група на чолі з начальником Військової служби правопорядку для з’ясування обставин нещодавніх втрат серед особового складу.