Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Я никого не убивал – подозреваемый в убийстве Фарион дал первый комментарий

Я никого не убивал — подозреваемый в убийстве Фарион дал первый комментарий (ВИДЕО)

26 июл 2024, 19:55
999

Підозрюваний у вбивстві Ірини Фаріон дав перший коментар. Він каже, був у Львові, бо це гарне місто.


.

Крім того, 18-річний В’ячеслав Зінченко сказав журналістам таке:

  • Стверджував, що з «Фаріон нічого не робив» та «нікого не вбивав»;
  • Відмовився коментувати ставлення до неонацистських рухів;
  • Відмовився говорити про своє ставлення до росії як держави, але заявив, що «абсолютно негативно» ставиться до правлячого там режиму;
  • З батьками не спілкувався після затримання;
  • Водночас декілька разів заявив, що хоче «цікавих запитань» від ЗМІ, але так і не пояснив, що саме має на увазі.

Суддя на відкритому судовому засіданні оприлюднив його імʼя — це Вʼячеслав Зінченко.

Адвокат підозрюваного Сулима повідомив, що сторона захисту буде подавати апеляцію на рішення суду щодо запобіжного заходу.

Суд обрав запобіжний захід Зінченку — тримання під вартою на 60 діб без права на заставу.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров