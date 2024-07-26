Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Я нікого не вбивав - підозрюваний у вбивстві Фаріон дав перший коментар

Я нікого не вбивав — підозрюваний у вбивстві Фаріон дав перший коментар (ВІДЕО)

26 лип 2024, 19:55
999

Підозрюваний у вбивстві Ірини Фаріон дав перший коментар. Він каже, був у Львові, бо це гарне місто.


.

Крім того, 18-річний В’ячеслав Зінченко сказав журналістам таке:

  • Стверджував, що з «Фаріон нічого не робив» та «нікого не вбивав»;
  • Відмовився коментувати ставлення до неонацистських рухів;
  • Відмовився говорити про своє ставлення до росії як держави, але заявив, що «абсолютно негативно» ставиться до правлячого там режиму;
  • З батьками не спілкувався після затримання;
  • Водночас декілька разів заявив, що хоче «цікавих запитань» від ЗМІ, але так і не пояснив, що саме має на увазі.

Суддя на відкритому судовому засіданні оприлюднив його імʼя — це Вʼячеслав Зінченко.

Адвокат підозрюваного Сулима повідомив, що сторона захисту буде подавати апеляцію на рішення суду щодо запобіжного заходу.

Суд обрав запобіжний захід Зінченку — тримання під вартою на 60 діб без права на заставу.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів