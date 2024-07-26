Я нікого не вбивав - підозрюваний у вбивстві Фаріон дав перший коментар

https://racurs.ua/ua/n197692-ya-nikogo-ne-vbyvav-pidozruvanyy-u-vbyvstvi-farion-dav-pershyy-komentar-video.html

Ракурс

Підозрюваний у вбивстві Ірини Фаріон дав перший коментар. Він каже, був у Львові, бо це гарне місто.

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Крім того, 18-річний В’ячеслав Зінченко сказав журналістам таке:

Стверджував, що з «Фаріон нічого не робив» та «нікого не вбивав»;

Відмовився коментувати ставлення до неонацистських рухів;

Відмовився говорити про своє ставлення до росії як держави, але заявив, що «абсолютно негативно» ставиться до правлячого там режиму;

З батьками не спілкувався після затримання;

Водночас декілька разів заявив, що хоче «цікавих запитань» від ЗМІ, але так і не пояснив, що саме має на увазі.

Суддя на відкритому судовому засіданні оприлюднив його імʼя — це Вʼячеслав Зінченко.

Адвокат підозрюваного Сулима повідомив, що сторона захисту буде подавати апеляцію на рішення суду щодо запобіжного заходу.

Суд обрав запобіжний захід Зінченку — тримання під вартою на 60 діб без права на заставу.