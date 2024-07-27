«Шахеды» повредили промышленный объект в Полтавской области. Фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n197707-rossiyskie-drony-povredili-promyshlennyy-obekt-na-poltavschine.html

Ракурс

Полтавська область вночі 27 липня перебувала під атакою російських БпЛА.

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Унаслідок дронової атаки в області було пошкоджено промисловий об'єкт. На місці удару спалахнула пожежа, яку вже ліквідували співробітники Державної служби України з надзвичайних ситуацій. На щастя, ніхто з людей не постраждав. Про це голова Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін повідомив у Telegram.

А в Київській області падіння уламків російських дронів не обійшлося без наслідків. Як поінформував голова Київської ОВА Руслан Кравченко, влучань в об'єкти цивільної та критичної інфраструктури не було зафіксовано. Ніхто не постраждав, але уламки ворожого дрону впали на території одного з населених пунктів.

Загорілася трава, але пожежу оперативно ліквідували. Також були обірвані електропроводи, пошкоджено дахи двох приватних будинків та паркан. Уламки дронів знайшли на присадибних ділянках.

Нагадаємо, у Повітряних силах інформували, що у ніч на 27 липня сили української ППО збили усі цілі, запущені росією — керовану авіаційну ракету Х-59/Х-69 та чотири БпЛА типу «Шахед». КАР ворог запустив з окупованої частини Запорізької області, а ударні дрони з російського Приморсько-Ахтарська.

Командування запевняло, що цілі були збиті силами та засобами Сил оборони України у Дніпропетровській, Полтавській, Харківській та Київській областях.