Над Україною вночі збили 11 дронів різних типів та ракету Х-59

Над Україною вночі збили 11 дронів різних типів. Фото:

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Російську атаку з повітря вночі 27 липня відбивали українські військові.

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Противник атакував керованою авіаційною ракетою Х-59/Х-69 із повітряного простору окупованих районів Запорізької області та чотирма ударними БпЛА «Shahed», які були запущені з російського Приморсько-Ахтарська. Про це Повітряні сили ЗСУ повідомили у Telegram.

Зазначається, що усі цілі були збиті силами та засобами Сил оборони України у Дніпропетровській, Полтавській, Харківській та Київській областях.

Також повітряники поінформували, що протягом минулої ночі та за поточну добу засобами ППО було знищено ще вісім повітряних цілей на південному та північно-східному напрямках: чотири розвідувальні БпЛА «Supercam», 1 ударно-розвідувальний дрон «Форпост», один безпілотник, тип якого встановлюється, та два баражуючі боєприпаси «Ланцет».

Нагадаємо, українське командування повідомило, що підрозділи радіоелектронної боротьби Сухопутних військ Збройних сил України за тиждень подавили та знищили 7 тис. 916 російських безпілотників.