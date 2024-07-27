Оккупанты обстреляли шахту в Донецкой области. Фото:

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Війська країни-агресора росії атакували шахту в Донецькій області.

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На території підприємства виникла пожежа. На момент аварії під землею перебували 86 гірників. На поверхню вивели 84 працівників, а в шахті залишились дві особи, які були задіяні в роботах із забезпечення життєдіяльності підприємства. Пожежу ліквідували. Про це 27 липня Міністерство енергетики повідомило в Telegram.

Зазначається, що упродовж 26 липня росіяни тричі обстрілювали енергетичні об'єкти у Чернігівській області. Через ці атаки знеструмлювались підстанції та повітряні лінії, а також приєднані до них побутові споживачі. Без світла залишилися 2 тис. 946 споживачів.

А в Дніпропетровській області через атаку БпЛА противника на території однієї з підстанцій пошкоджено обладнання.

Також у відомстві повідомили, що енергетики заживили 8 тис. 359 споживачів, які були знеструмлені внаслідок бойових дій. Загалом через бойові дії та технічні порушення залишаються без електропостачання 485 населених пунктів.

Нагадаємо, 30 червня у Донецькій області російський обстріл пошкодив повітряну лінію електропередач. Через це відключилася підстанція та приєднані до неї побутові споживачі та шахта. На момент відключення у шахті було 73 працівники, їх вивели на поверхню.