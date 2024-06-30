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Шахта на Донеччині знеструмлювалася через російські обстріли, фото:
На Донеччині через обстріли знеструмлювалася шахта з 73 працівниками — Міненергоhttps://racurs.ua/ua/n196833-na-donechchyni-cherez-obstrily-znestrumluvalasya-shahta-z-73-pracivnykamy-minenergo.htmlРакурс
На Донеччині ворожий обстріл пошкодив повітряну лінію електропередач. В результаті відключилася підстанція та приєднані до неї побутові споживачі та шахта.
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Про це сьогодні, 30 червня, повідомляє прес-служба Міністерства енергетики.
Зазначається, що на момент відключення у шахті було 73 працівники, їх вивели на поверхню. Усіх споживачів вже заживили.
Крім того:
- у Чернігівській області сьогодні вночі через обстріл одномоментно знеструмилися 413 абонентів у шести населених пунктах;
- у Львівській області на території однієї з високовольтних підстанцій знайдено металеву кулю діаметром 15 см — фрагмент касетного боєприпасу російської ракети Х-101. Працівники ДСНС вивезли боєприпас за територію підстанції.
Також під час обслуговування електромереж загинули двоє працівників обленерго:
- на Житомирщині 31-річний електромонтер з експлуатації розподільних мереж потрапив під напругу під час огляду повітряної лінії;
- у Харківській області під напругу потрапив 40-річний майстер розподільних мереж. Лікарі швидкої констатували його смерть.
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