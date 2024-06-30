Шахта на Донеччині знеструмлювалася через російські обстріли, фото:

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На Донеччині ворожий обстріл пошкодив повітряну лінію електропередач. В результаті відключилася підстанція та приєднані до неї побутові споживачі та шахта.

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Про це сьогодні, 30 червня, повідомляє прес-служба Міністерства енергетики.

Зазначається, що на момент відключення у шахті було 73 працівники, їх вивели на поверхню. Усіх споживачів вже заживили.

Крім того:

у Чернігівській області сьогодні вночі через обстріл одномоментно знеструмилися 413 абонентів у шести населених пунктах;

у Львівській області на території однієї з високовольтних підстанцій знайдено металеву кулю діаметром 15 см — фрагмент касетного боєприпасу російської ракети Х-101. Працівники ДСНС вивезли боєприпас за територію підстанції.

Також під час обслуговування електромереж загинули двоє працівників обленерго: