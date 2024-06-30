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Шахта на Донетчине обесточивалась из-за российских обстрелов, фото:

В Донецкой области из-за обстрелов обесточивалась шахта с 73 работниками — Минэнерго

30 июн 2024, 14:27
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На Донеччині ворожий обстріл пошкодив повітряну лінію електропередач. В результаті відключилася підстанція та приєднані до неї побутові споживачі та шахта.


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Про це сьогодні, 30 червня, повідомляє прес-служба Міністерства енергетики.

Зазначається, що на момент відключення у шахті було 73 працівники, їх вивели на поверхню. Усіх споживачів вже заживили.

Крім того:

  • у Чернігівській області сьогодні вночі через обстріл одномоментно знеструмилися 413 абонентів у шести населених пунктах;
  • у Львівській області на території однієї з високовольтних підстанцій знайдено металеву кулю діаметром 15 см — фрагмент касетного боєприпасу російської ракети Х-101. Працівники ДСНС вивезли боєприпас за територію підстанції.

Також під час обслуговування електромереж загинули двоє працівників обленерго:

  • на Житомирщині 31-річний електромонтер з експлуатації розподільних мереж потрапив під напругу під час огляду повітряної лінії;
  • у Харківській області під напругу потрапив 40-річний майстер розподільних мереж. Лікарі швидкої констатували його смерть.

Источник: Ракурс


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