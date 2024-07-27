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Ракурс
В сети опубликовали очередное видео эффективной работы БМП Bradley

В сети опубликовали очередное видео эффективной работы БМП Bradley

27 июл 2024, 20:33
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В мережі опублікували чергове відео ефективної роботи бойової машини піхоти M2A2 Bradley.


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Цього разу Юрій Бутусов у себе на каналі у ТГ виклав бойову роботу екіпажу 47-ї окремої механізованої бригади ЗСУ на Покровському напрямку. «Бредлі» на цих кадрах ефективно атакує ворожу БМП.

Російська машина відступає і перетворюється на решето після влучних пострілів із 25-мм гармати Bushmaster.

Американська Bradley прошиває БМП противника, як з лазера, підтверджуючи свій статус однієї з найефективніших бойових машин війни, пише канал «Бутусов плюс».

Источник: Ракурс


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