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Ракурс
В мережі опублікували чергове відео ефективної роботи бойової машини піхоти M2A2 Bradley

В мережі опублікували чергове відео ефективної роботи БМП Bradley

27 лип 2024, 20:33
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В мережі опублікували чергове відео ефективної роботи бойової машини піхоти M2A2 Bradley.


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Цього разу Юрій Бутусов у себе на каналі у ТГ виклав бойову роботу екіпажу 47-ї окремої механізованої бригади ЗСУ на Покровському напрямку. «Бредлі» на цих кадрах ефективно атакує ворожу БМП.

Російська машина відступає і перетворюється на решето після влучних пострілів із 25-мм гармати Bushmaster.

Американська Bradley прошиває БМП противника, як з лазера, підтверджуючи свій статус однієї з найефективніших бойових машин війни, пише канал «Бутусов плюс».

Джерело: Ракурс


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