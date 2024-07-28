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Уничтожение российских захватчиков, скриншот видео
На Запорожском направлении дрон пограничников уничтожил замаскированный грузовик врага (ВИДЕО)https://racurs.ua/n197738-na-zaporojskom-napravlenii-dron-pogranichnikov-unichtojil-zamaskirovannyy-gruzovik-vraga-video.htmlРакурс
На Запорізькому напрямку прикордонники-аеророзвідники виявили дві ворожі позиції та замасковану вантажівку, котрі згодом були знищені ударами FPV-дронів.
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Відповідне відео сьогодні, 28 липня, опублікувала прес-служба ДПСУ.
На відео показані моменти завдання ударів та наслідки влучань.
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