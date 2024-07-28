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Знищення російських загарбників, скріншот відео
На Запорізькому напрямку дрон прикордонників знищив замасковану вантажівку ворога (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n197738-na-zaporizkomu-napryamku-dron-prykordonnykiv-znyschyv-zamaskovanu-vantajivku-voroga-video.htmlРакурс
На Запорізькому напрямку прикордонники-аеророзвідники виявили дві ворожі позиції та замасковану вантажівку, котрі згодом були знищені ударами FPV-дронів.
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Відповідне відео сьогодні, 28 липня, опублікувала прес-служба ДПСУ.
На відео показані моменти завдання ударів та наслідки влучань.