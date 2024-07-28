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Ракурс
Знищення російських загарбників, скріншот відео

На Запорізькому напрямку дрон прикордонників знищив замасковану вантажівку ворога (ВІДЕО)

28 лип 2024, 12:28
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На Запорізькому напрямку прикордонники-аеророзвідники виявили дві ворожі позиції та замасковану вантажівку, котрі згодом були знищені ударами FPV-дронів.


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Відповідне відео сьогодні, 28 липня, опублікувала прес-служба ДПСУ.

На відео показані моменти завдання ударів та наслідки влучань.

Джерело: Ракурс


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