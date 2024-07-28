Россияне нанесли два ракетных удара по Харькову

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Россияне нанесли два ракетных удара по Харьковуhttps://racurs.ua/n197739-rossiyane-nanesli-dva-raketnyh-udara-po-harkovu.htmlРакурс
Російські загарбники завдали двох ракетних ударів по Харкову.
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Про це сьогодні, 28 липня, вдень у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Тип ракет встановлюється. Поки що інформація про постраждалих не надходила, — зазначив він.
Мер Харкова Ігор Терехов у своєму Telegram-каналі повідомив, що внаслідок прильоту двох ракет по місту загиблих та постраждалих немає.
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