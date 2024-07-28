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Рашисты нанесли очередной ракетный удар по Харькову, фото: «Украинские национальные новости»

Россияне нанесли два ракетных удара по Харькову

28 июл 2024, 12:47
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Російські загарбники завдали двох ракетних ударів по Харкову.


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Про це сьогодні, 28 липня, вдень у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Тип ракет встановлюється. Поки що інформація про постраждалих не надходила, — зазначив він.

Мер Харкова Ігор Терехов у своєму Telegram-каналі повідомив, що внаслідок прильоту двох ракет по місту загиблих та постраждалих немає.

Источник: Ракурс


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